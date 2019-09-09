02:32 (мск), источник: Интерфакс
Против братьев Ананьевых возбуждено дело о «противоправной деятельности»
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Потерпевшим следствие признало «Промсвязьбанк».
ПАО Промсвязьбанк в прошлом году подал заявление в правоохранительные органы, по результатам проверки которого было возбуждено уголовное о «противоправной деятельности» его бывших совладельцев — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, заявили «Интерфаксу» в
«В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок
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Расследованием дела занимается Следственный комитет РФ.
Комментариями следственных органов и представителей Ананьевых по ситуации «Интерфакс» в настоящее время не располагает.
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Иск «о взыскании убытков с лиц, которые до 15 декабря 2017 года контролировали банк — членов правления,
По версии банка, «ответчики в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц».
Арбитражный суд Москвы 29 мая по заявлению ПСБ арестовал активы братьев Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества оказались доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов.
Впоследствии обеспечительные меры были частично отменены.
«Промсвязьбанк» с 15 декабря 2017 года санируется через «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.