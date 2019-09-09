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02:32 (мск), источник: Интерфакс

Против братьев Ананьевых возбуждено дело о «противоправной деятельности»

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Потерпевшим следствие признало «Промсвязьбанк».

Источник: Агентство «Москва»

ПАО Промсвязьбанк в прошлом году подал заявление в правоохранительные органы, по результатам проверки которого было возбуждено уголовное о «противоправной деятельности» его бывших совладельцев — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе банка.

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«В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации», — сказали агентству в банке.

В пресс-службе отметили, что «Промсвязьбанк» признан в уголовном деле потерпевшим и «работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами».

Расследованием дела занимается Следственный комитет РФ.

Комментариями следственных органов и представителей Ананьевых по ситуации «Интерфакс» в настоящее время не располагает.

В пресс-службе Промсвязьбанка также отметили, что ранее Арбитражный суд Москвы установил незаконность сделок, по которым у него есть претензии к Ананьевым, «в связи с чем, в том числе, были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин».

Иск Промсвязьбанка к братьям Ананьевым

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Иск «о взыскании убытков с лиц, которые до 15 декабря 2017 года контролировали банк — членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц, подписывавших убыточные сделки», был направлен Промсвязьбанком в московский арбитраж 21 декабря 2018 года.

По версии банка, «ответчики в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц».

Арбитражный суд Москвы 29 мая по заявлению ПСБ арестовал активы братьев Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества оказались доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов.

Впоследствии обеспечительные меры были частично отменены.

«Промсвязьбанк» с 15 декабря 2017 года санируется через «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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