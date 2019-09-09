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14:27 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин: у пытавшихся попасть на закрытый объект «интересное гражданство»

ХИМКИ, 9 сен — РИА Новости. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал подробности попытки проникновения на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Источник: РИА Новости

Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в интернет. Всего за выходные дни задержали 17 человек.

«Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что  нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет… интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные», — заявил Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.

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По его словам, на предприятии находится база для тестирования ракетных двигателей.

В то же время Рогозин уточнил, что посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, сдаваемой в аренду.

«Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под “Буран”… Это большой внешний периметр нашего предприятия», — отметил глава «Роскосмоса».

Он пояснил, что службу безопасности поощрили.

«Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней… Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям отрицательное», — заключил глава госкорпорации.

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