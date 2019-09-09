14:27 (мск), источник: РИА Новости
Рогозин: у пытавшихся попасть на закрытый объект «интересное гражданство»
ХИМКИ, 9 сен — РИА Новости. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал подробности попытки проникновения на территорию
Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в интернет. Всего за выходные дни задержали 17 человек.
«Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там
В то же время Рогозин уточнил, что посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, сдаваемой в аренду.
«Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под “Буран”… Это большой внешний периметр нашего предприятия», — отметил глава «Роскосмоса».
«Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней… Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям отрицательное», — заключил глава госкорпорации.