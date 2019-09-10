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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Мальчик случайно раскрыл дело о пропавшей 27 лет назад женщине

В канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, который принадлежал пропавшей 27 лет назад женщине. Об этом сообщает CBC News.

Источник: RCMP

В августе 13-летний Макс Веренка (Max Werenka) с матерью Нэнси (Nancy Werenka) плавал по озеру на лодке и заметил под водой затопленную машину. Семья решила, что автомобиль связан с ДТП, произошедшим в 2009 году, и обратилась к сотруднику Королевской канадской конной полиции.

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«Мы спросили его, почему полицейские не убрали ту машину, — рассказывает Нэнси. — На что мне ответили: “О чем вы говорите? Мы ее, вообще-то, убрали”».

21 августа полицейские из Ревелсток прибыли на место, но из-за яркого солнца не смогли увидеть под водой автомобиль. Тогда Макс погрузился на дно озера с GoPro и заснял машину.

Спустя три дня полиция и эвакуационная служба вытащили на сушу черную модель Honda Accord. В салоне обнаружили труп Джанет Фаррис (Janet Farris), которая без вести пропала осенью 1992 года. По словам сына Фаррис, семья предполагала, что женщина могла съехать с дороги в результате ДТП или уснуть.

Нэнси выразила гордость за сына, который помог полиции раскрыть многолетнюю загадку. «Ему всего 13 лет, но он уже достаточно зрелый», — подчеркнула мать.

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