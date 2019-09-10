15:46 (мск), источник: Esquire
Кассир из Японии украл деньги с 1300 кредитных карт. Он просто запоминал все цифры
Зачем технологии, если можно использовать проверенный инструмент — собственную память.
34-летний кассир из Токио Юсуке Танигучи (Yusuke Taniguchi) обокрал более чем 1300 покупателей, запомнив данные их кредитных карт: полный 16-значный номер на лицевой стороне, имя и фамилию, срок действия и
Он придумал простой, но в то же время изощренный способ обналичивания денег: все данные карт он переносил в тетрадку, а потом с их помощью покупал товары в интернете и сдавал их в ломбард. Таким образом он оплачивал аренду квартиры и покрывал расходы на еду. Историю кассира рассказало издание SoraNews24.
Молодой человек попался, когда заказал в интернете две сумки стоимостью 270 тысяч йен (около $2500). Его быстро нашла полиция — для доставки он указал домашний адрес. Там они нашли ту самую записную книжку с сотнями данных кредитных карт.