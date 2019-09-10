В Норвегии не меньше 25 собак погибли из-за неизвестной болезни. Ветеринары не знают, заразна ли болезнь и опасна ли для людей

Первые случаи заболевания зарегистрировали в Осло, но спустя несколько дней похожие симптомы проявились у собак по всей стране.
Сначала была версия, что животные могли отравиться крысиным ядом. Но в ветеринарном институте эту версию отвергли и сказали, что после вскрытия никаких подозрительных веществ не нашли. Ветеринары также исключили заражение сальмонеллой или кампилобактериями. У трех погибших собак нашли бактерии Clostridium perfringens и Providencia alcalifaciens. В институте сказали, что дополнительно обследуют заболевших собак.
Кроме того, посмертная экспертиза показала, что погибшие собаки ели корма от разных производителей, а значит конкретная марка еды не могла стать причиной заболевания.
Среди симптомов выделяют рвоту и диарею с кровью. Ветеринары говорят, что подобные симптомы бывали и раньше, но не в таких количествах.
Директор по чрезвычайным ситуациям и безопасности Норвежского ветеринарного института Юрун Ярп сказал, что никогда не сталкивался с такой ситуацией. По его словам, нельзя исключать, что виноваты вирусы, бактерии, грибки или паразиты.
К 8 сентября паника усилилась настолько, что встревоженные владельцы животных обрушили сайт Норвежского клуба собаководов. Его представитель рассказала, что ежедневно их сайт посещали около 120 тысяч человек. Всего в Норвегии насчитывается около 500−600 тысяч собак.
Сотрудники Ветеринарного института и Норвежского университета естественных наук опрашивают владельцев домашних животных, а также консультируются с клиниками и ветеринарами по всей стране, чтобы установить причину заболевания. Власти призвали владельцев оградить своих питомцев от контакта с другими собаками. В стране отменили все кинологические выставки.
Представитель управления по надзору за безопасностью продуктов питания Уле-Херман Трунерюд сказал, что пока даже непонятно, заразна ли болезнь или это все же серия отдельных случаев. Также неясно, опасна ли она для людей.
Ветеринар-патологоанатом Ханна Йоргенсен сказала, что погибшие собаки жили в разных регионах страны и ели разную еду. Она добавила, что пока «нет однозначных результатов анализов, поэтому нельзя прийти к твердым выводам».