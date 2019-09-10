Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каждый пятый гость отеля — вор?Как гостиницы борются с несунами
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
27Новый облик Земли показали с воздуха
18:45 (мск), источник: RTVi

В Норвегии не меньше 25 собак погибли из-за неизвестной болезни. Ветеринары не знают, заразна ли болезнь и опасна ли для людей

За последние несколько недель в Норвегии от неизвестной болезни погибли 26 собак. Хозяева запаниковали, в социальных сетях появились сообщения о том, что животные могли отравиться определенными марками кормов. Норвежский ветеринарный институт пытается понять, что это за заболевание, но пока безрезультатно.

Первые случаи заболевания зарегистрировали в Осло, но спустя несколько дней похожие симптомы проявились у собак по всей стране.

Сначала была версия, что животные могли отравиться крысиным ядом. Но в ветеринарном институте эту версию отвергли и сказали, что после вскрытия никаких подозрительных веществ не нашли. Ветеринары также исключили заражение сальмонеллой или кампилобактериями. У трех погибших собак нашли бактерии Clostridium perfringens и Providencia alcalifaciens. В институте сказали, что дополнительно обследуют заболевших собак.

Кроме того, посмертная экспертиза показала, что погибшие собаки ели корма от разных производителей, а значит конкретная марка еды не могла стать причиной заболевания.
Новость
Какие болезни животных могут передаваться хозяевам?

Среди симптомов выделяют рвоту и диарею с кровью. Ветеринары говорят, что подобные симптомы бывали и раньше, но не в таких количествах.

Директор по чрезвычайным ситуациям и безопасности Норвежского ветеринарного института Юрун Ярп сказал, что никогда не сталкивался с такой ситуацией. По его словам, нельзя исключать, что виноваты вирусы, бактерии, грибки или паразиты.

К 8 сентября паника усилилась настолько, что встревоженные владельцы животных обрушили сайт Норвежского клуба собаководов. Его представитель рассказала, что ежедневно их сайт посещали около 120 тысяч человек. Всего в Норвегии насчитывается около 500−600 тысяч собак.

Сотрудники Ветеринарного института и Норвежского университета естественных наук опрашивают владельцев домашних животных, а также консультируются с клиниками и ветеринарами по всей стране, чтобы установить причину заболевания. Власти призвали владельцев оградить своих питомцев от контакта с другими собаками. В стране отменили все кинологические выставки.

Представитель управления по надзору за безопасностью продуктов питания Уле-Херман Трунерюд сказал, что пока даже непонятно, заразна ли болезнь или это все же серия отдельных случаев. Также неясно, опасна ли она для людей.

Ветеринар-патологоанатом Ханна Йоргенсен сказала, что погибшие собаки жили в разных регионах страны и ели разную еду. Она добавила, что пока «нет однозначных результатов анализов, поэтому нельзя прийти к твердым выводам».

 Суд в Москве заочно арестовал владельцев «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых
Дональд Трамп отправил советника Джона Болтона в отставку
Радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» хотят слить в океан
Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
Малкин: Мне сложно в Америке. Возможно, дело в языке
Алекс Морган: в деле об изнасиловании Роналду помогли деньги
Житель Малайзии встретил на свадьбе своего «клона» (фото)
Кассир украл деньги с 1300 кредитных карт, запоминая все цифры
Показаны лучшие фото стихии со всего мира
Здоровье
7 ошибок, которые убивают желание Как сохранить привлекательность для своего партнёра и со временем не убить влечение друг к другу?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая BMW: такой огромной решетки радиатора еще не было BMW на автосалоне во Франкфурте привезла по-настоящему красивый концепт. Или нет? Давайте решим вместе
Кино
Лиза Арзамасова удивила беременным животом на съемках фильма Звезда «Папиных дочек» появится в новом проекте в неожиданном образе
Недвижимость
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Как выглядит внутри квартира стоимостью больше 100 млн рублей
Это шедеврально: знаменитая Ла Педрера совмещает статус памятника и жилого дома
Популярные темы на «Детях»
Ух, я бешусь. Дети, бабушка и злая невестка 417
Тема вопросительная 340
Поэтический конкурс № 13 (Мистика). Голосование 284
Про неграмотных воспитателей. 211
Леди
От частокола к белоснежной улыбке: звезды, изменившие зубы (фото) Вспомним, как выглядели зубы звезд в начале карьеры. Что именно они сделали, чтобы скорректировать улыбку?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь