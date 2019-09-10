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19:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» хотят слить в океан

Министр окружающей среды Японии сообщил, что загрязненную воду с АЭС «Фукусима», возможно, придется слить в океан, так как к 2022 году будет негде ее хранить.

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Более миллиона тонн воды, используемой для охлаждения реакторов аварийной станции, хранятся в специальных резервуарах.

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Против сброса воды с АЭС в океан выступают рыбаки, хотя, по словам ученых, она не представляет большой угрозы.

В правительстве страны уточнили, что окончательное решение о сбросе воды пока не принято.

Шестиреакторная АЭС «Фукусима-1» была частично разрушена в результате мощного землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года, и последовавшего за ним цунами.

Тогда взрывы, вызванные сбоем в системе охлаждения, повредили четыре из шести реакторов. На станции периодически происходят утечки загрязненной радиацией воды.

Согласно плану правительства Японии, ликвидация последствий аварии будет продолжаться десятки лет. В течение последних восьми лет около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день.

Большинство радиоактивных изотопов удаляются из воды в ходе сложных фильтрационных процедур. Но радиоактивный изотоп водорода тритий удалить нельзя, поэтому воду хранят в огромных резервуарах, места в которых к 2022 году будет уже не хватать.
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Предложения сбросить загрязненную воду в Тихий океан уже звучали, но теперь министр окружающей среды Ёсиаки Харада заявил, что поддерживает этот план.

Многие ученые утверждают, что вода быстро растворится в мировом океане, а тритий не представляет собой серьезной угрозы для людей и животных.

Корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейз отмечает, что этот план необязательно будет реализован.

Помимо рыбаков, против выступает и Южная Корея, правительство которой дало понять, что сброс радиоактивной воды в океан может повредить и без того сложным отношениям между странами.

В МАГАТЭ говорят, что Япония должна как можно скорее принять решение о том, как поступить с этой водой.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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