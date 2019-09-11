02:12 (мск), источник: ТАСС
В Японии отменили запуск космического грузовика к МКС
ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/ — Запуск отменили
Запуск тяжелой ракеты H-2B (Эйч-2-би) с беспилотным космическим кораблем «Конотори-8» (яп. «Аист-8») к Международной космической станции (МКС) был отменен в среду
Сообщается, что пожар произошел рядом со стартовой площадкой космодрома Танэгасима в
В настоящий момент специалисты проверяют, не получила ли ракета повреждений в результате инцидента. Сообщается, что о новой дате запуска будет объявлено позднее.
«Конотори-8» должен был доставить на станцию разработанный совместно с Sony аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей. Тестирование этого устройства планировалось провести до конца текущего года. Также корабль должен был взять на борт два
Предыдущий запуск беспилотного грузовика этой серии в МКС был успешно осуществлен в ноябре прошлого года.