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16:46 (мск), источник: РИА Новости

Суд вернул прокурору дело Серебренникова

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернул прокурору дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта «Платформа», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: Reuters

«Суд постановил: вернуть дело прокурору в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора», — огласила решение судья Ирина Аккуратова.

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Вопрос о возвращении дела прокурору она поставила по собственной инициативе, гособвинение было против, собираясь оспорить выводы экспертизы, которая не нашла признаков воровства денег.

Аккуратова отметила, что в обвинительном заключении не указано, какие именно мероприятия в рамках проекта «Платформа» проведены не были, в чем выразилось занижение стоимости, а также указала на неточности в суммах.

У прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать это решение.

Также Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову. Серебренников, который долгое время был ограничен мерой пресечения, теперь посещает светские мероприятия и планирует приступить зимой к съемкам новой киноленты.

На предыдущем заседании суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект «Платформа» было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

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По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». По данным следствия, бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение «Седьмой студией» фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом «Платформа». Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.

Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что «обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета», «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей».

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