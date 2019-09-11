17:08 (мск), источник: Daily Storm
Водитель согласился простить томского подростка, отомстившего за гибель собаки
Мальчик ударил по капоту задавившей пса машины, водитель подал на подростка заявление, но теперь готов его забрать.
Водитель Nissan Александр Н., сбивший щенка 17-летнего подростка в Томске, заявил Daily Storm, что готов забрать поданное в полицию заявление на юношу. Тот после гибели собаки ударил по капоту джипа. Водитель подчеркнул, что пойдет на мировое соглашение, только если подросток признает свою вину в том, что присматривал за своим питомцем ненадлежащим образом.
5 июня Александр Н. сбил трехмесячного щенка, гулявшего без поводка. Подросток в отчаянии ударил по капоту машины.
12 сентября пройдет первое заседание по делу. Депутат Госдумы Алексей Диденко написал уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой и попросил ее взять дело мальчика на контроль. Депутат считает самым разумным исходом дела мировое соглашение сторон. Он сообщил Daily Storm, что версия подростка и водителя об ударе по капоту машины расходится: мальчик утверждает, что бил по машине рукой, Александр Н. говорит, что подросток ударил авто посторонним предметом.
«Естественно, после произошедшего [гибели собаки] подросток был в небольшом аффекте, использовал не самые лестные выражения, его можно понять, поставить себя на его место. Был небольшой конфликт — и не только словесный: он несколько раз ударил по автомобилю», — рассказал Диденко. Депутат добавил, что после того, что сделал юноша, водитель пытался избежать развития конфликта, приносил извинения, «но
«Водитель готов признать свою часть вины и все претензии отозвать, без возмещения ущерба, в случае если противоположная сторона тоже признает часть своей вины, что они ненадлежащим образом присматривали за питомцем: могли бы на поводок его посадить. Есть правила содержания животных, правила выгула собак, наверное, объективным было бы сказать, что эти правила были нарушены, исходя из слов участников конфликта», — добавил депутат.
Подросток рассказал, что 5 июня помогал другу ремонтировать автомобиль в гараже, в это время его трехмесячный щенок гулял без поводка на улице. Юноша услышал визг пса, выбежал из гаража и увидел, как джип переехал его собаку.
Я закричал, чтобы водитель съехал. Водитель не отреагировал, и я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть.
Позднее подростка и его отца вызвали в полицию и сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном повреждении чужого имущества, а также об угрозе убийством. Водитель оценил ущерб за две вмятины на капоте в 14 тысяч рублей.