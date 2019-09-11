Кузнецова призвала прекратить дело томского подростка, защищавшего щенка

Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.
Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей.
Договориться и разрешить вопрос мирным путем не удалось. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
«Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования томского подростка… Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также обратилась к областному прокурору с просьбой рассмотреть возможность привлечения к ответственности водителя автомобиля за причиненный ребенку ущерб в связи с гибелью щенка», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.
По словам Кузнецовой, в подобных случаях возможны иные варианты решения проблемы, которые минимизируют травмирующую ситуацию для ребенка. Учитывая возможность рассмотрения подобного рода инцидентов в рамках гражданского судопроизводства, выбранный формат представляется уполномоченному как минимум странным.
«Согласно Уголовному кодексу, наказание должно быть справедливым, соразмерным совершенному деянию, соответствовать тяжести и обстоятельствам преступления, особенностям личности обвиняемого. Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека. У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме. Мы приложим все силы, чтобы помочь ребенку и отстоять его права», — заявила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.