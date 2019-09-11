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19:46 (мск), источник: РИА Новости

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи в Томске просят прокуратуру вернуть из суда и передать в следственные органы дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил по машине, наехавшей на его щенка, сообщается на сайте СК РФ,

Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.

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Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Дело с утвержденным прокурором обвинительным актом было направлено в суд. Подростку грозит лишение свободы сроком до двух лет.

«Руководством следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области перед прокурором Томской области… инициирован вопрос о возвращении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, ударившего по машине, наехавшей на его собаку, из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России», — говорится в сообщении.

Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить значительность причиненного ущерба.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка, а также привлечь к ответственности водителя, задавившего щенка.

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