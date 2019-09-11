Представитель Якубовича объяснил, почему его возят в инвалидном кресле

По его словам, кадры сделаны в аэропорту города Тиват в Черногории, где Якубович проводил отпуск. Во время отдыха ведущий получил травму колена и использовал инвалидное кресло, чтобы не усугублять повреждения во время ходьбы.
«Ничего страшного не произошло. Просто повредил колено на отдыхе в бассейне, все как у простых людей. Опасались перелома, рентген на месте сделать не удалось, поэтому решили перестраховаться», — рассказал он «Вечерней Москве».
По возвращении в столицу Якубовичу провели обследование, врачи не обнаружили перелома — только сильную гематому, добавил собеседник издания. Он отметил, что ведущий уже почти восстановился после травмы и готовится к новым съемкам передачи «Поле чудес».