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04:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ. Для этого силовики бросили дымовую шашку в автобус, в котором ночевали протестующие. В результате задержаны 15 человек.

Источник: Агентство «Москва»

Сотрудники Росгвардии около 2:00 (21:00 мск) приехали на площадь Советов Улан-Удэ, где с понедельника продолжался митинг. Как сообщает «Новая Газета», протестующие находились в автобусе, куда силовики бросили дымовую шашку. Люди стали задыхаться и выбегать из автомобиля.

Около 15 человек «грубо» задержали и в автозаке увезли в ОВД по Советскому району. Среди тех, кто находился в автобусе, была беременная женщина.

Автобус и автомобиль с надписями КПРФ были эвакуированы.

Ранее в этом автомобиле находились депутат Народного хурала (заксобрания) Республики Бурятия Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров.

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10 сентября силовики выбили стекла, вытащили их из автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что оба получили травмы и в сопровождении сотрудников были доставлены в больницы. Цыренова суд оштрафовал на 15 тыс. руб. за участие в несогласованном массовом мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Баирова арестовали на пять суток за нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ), он также обвиняется по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась. Собравшиеся требовали отмены результатов выборов мэра, на которых победил самовыдвиженец, врио руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он набрал 52,5% голосов при явке в 34%. Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей Улан-Удэ принять результаты выборов мэра города. Он также поблагодарил правоохранительные органы «за сдержанные и профессиональные действия».

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