04:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра
Сотрудники Росгвардии около 2:00 (21:00 мск) приехали на площадь Советов
Автобус и автомобиль с надписями КПРФ были эвакуированы.
Ранее в этом автомобиле находились депутат Народного хурала (заксобрания) Республики Бурятия Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров.
10 сентября силовики выбили стекла, вытащили их из автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что оба получили травмы и в сопровождении сотрудников были доставлены в больницы. Цыренова суд оштрафовал на 15 тыс. руб. за участие в несогласованном массовом мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Баирова арестовали на пять суток за нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ), он также обвиняется по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.
Напомним, выборы городского совета и мэра