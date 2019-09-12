16:28 (мск), источник: РИА Новости
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео потасовки между рабочими Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
На кадрах видно, что в драке участвуют более десяти человек. Некоторые кидаются стульями, дергают коллег за одежду, наносят удары. Другие пытаются разнимать конфликтующих. Часть сотрудников стоит в стороне и наблюдает за происходящим.
По данным
«Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку», — сообщили «Амур.Info» в
В результате инцидента никто не пострадал. Задержаны восемь человек.
Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.