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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео потасовки между рабочими Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

На кадрах видно, что в драке участвуют более десяти человек. Некоторые кидаются стульями, дергают коллег за одежду, наносят удары. Другие пытаются разнимать конфликтующих. Часть сотрудников стоит в стороне и наблюдает за происходящим.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным пресс-службы предприятия, драка произошла в столовой во время обеденного перерыва.

«Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку», — сообщили «Амур.Info» в пресс-центре ГПЗ.

В результате инцидента никто не пострадал. Задержаны восемь человек.

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.

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