08:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Пенсии разошлись по частным фондам
Следственный комитет полагает, что это было мошенничество.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 2017—2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы.
В частности, речь идет о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».
По данным «Ъ», в махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ. При этом все документы были завизированы нотариусами. Впрочем, следствие уже выяснило, что и их подписи и печати были поддельными. Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, и фигурантов в нем нет — сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы.
Как уже рассказывал «Ъ», в середине 2017 года ПФР сначала приостановил, а затем отменил возможность подачи заявления через удостоверяющие центры — самый массовый канал подачи документов на перевод пенсионных накоплений между страховщиками (им может быть НПФ или ПФР) с 2014 года, с которым Счетная палата связывала риски фальсификаций документов. В результате осталось лишь несколько дистанционных каналов подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений: электронный — через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) и личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ) на сайте ПФР, а также «бумажный» — отправка в Пенсионный фонд России заверенного нотариусом заявления.
Делалось это дистанционно: до сентября прошлого года такие заявления сдавались через курьера, а в последние месяцы года — по почте. В результате по этим двум «бумажным» дистанционным каналам было подано 1,5 млн заявлений (78,2% от всех поступивших в ПФР документов), тогда как через ЕПГУ и ЛКЗЛ — 262,1 тыс. (13,4%). При этом «абсолютное большинство» «бумажных» заявлений со всей страны
Предправления ПФР Антон Дроздов в интервью «Ъ» (см. номер от 12 августа) признавал, что в ходе прошлогодней переходной кампании нарушения, «как правило», «были при подаче заявлений почтой или курьером», отмечая, что, выявленные ПФР данные о заверении несколькими нотариусами тысяч заявлений были направлены «соответствующим органам».
В рамках прошлогодней переходной кампании больше всего граждан привлекли в том числе и фигурирующие в расследовании СКР «ВТБ Пенсионный фонд» (563,2 тыс. человек), НПФ «Согласие» (358,2 тыс.), «Газфонд Пенсионные накопления» (280,4 тыс.).
В НПФ «Социум» «Ъ» заявили, что, согласно закону, фонд «не включен в процесс подачи заявлений» гражданами и что с ним сотрудники СКР «не связывались». «Социум» «не располагает никакими сведениями, позволяющими ответить на вопрос» о большом количестве заявлений, заверенных одними и теми же нотариусами, отметил представитель НПФ. В
Отметим, что НПФ «Согласие» фигурирует еще в одном аналогичном расследовании, которое ведет следственный департамент МВД. Ряд лиц, связанных с деятельностью этого фонда, обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ. Следствие расценивает это как хищением более 11 млрд руб. бюджетных средств у ПФР. Впрочем, защита фигурантов уголовного дела считает, что перевод средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них. «Эти средства являются собственностью государства, и распоряжение ими по своему усмотрению невозможно», — утверждают адвокаты.
Олег Рубникович, Илья Усов