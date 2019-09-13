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14:10 (мск), источник: Lenta.Ru

В Армении вышел на свободу предполагаемый убийца российского спецназовца

В Ереване освободили из-под стражи владельца подмосковного ресторана «Бир Хаус» Григора Оганяна, которого Россия разыскивает по подозрению в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина 1 июня 2019 года. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает «Росбалт».

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Оганян провел под стражей максимально возможный срок — 40 дней, после чего был отпущен на свободу. Он не может быть выдан России, поскольку является гражданином Армении. Российские силовики могут направить материалы расследования в отношении Оганяна в Армению для рассмотрение властями республики.

В конце июля сообщалось, что Оганян задержан в Армении и изложил свою версию событий, которые произошли в день гибели Белянкина. По его словам, 1 июня в его кафе праздновали день рождения одного из гостей. Два пьяных клиента вели себя буйно, и хозяин ресторана с другими гостями вывели их на улицу. Там двое продолжили выяснять отношения, появился Белянкин с пистолетом, открыл стрельбу и началась драка.

24-летнего Никиту Белянкина зарезали в массовой драке у бара в деревне Путилково Красногорского района. По версии следствия, он заступился за двух человек, которых избивала толпа. Были арестованы восемь участников конфликта, еще двое объявлены в розыск.

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