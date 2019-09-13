17:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
Суд также назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей.
Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия. Суд счел доказанным, что во время обыска у потерпевшего Игоря Саликова в мае 2018 года Илья Кирсанов воткнул ему ствол карабина «Тигр» в анальное отверстие, причинив тяжелые травмы и моральные страдания.
Бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова, находившегося под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда — на оглашение приговора он пришел с небольшой спортивной сумкой. Выборгский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем годам колонии, запретив при этом занимать военные должности на протяжении двух лет. Иск потерпевшего Игоря Саликова суд удовлетворил частично, обязав осужденного выплатить ему 700 тыс. руб. компенсации и 60 тыс. руб. за услуги адвоката. В рамках процесса Игорь Саликов предъявлял к обвиняемому иск о компенсации морального вреда на 10 млн руб. и возмещении материального ущерба на 200 тыс. руб.— эти деньги он потратил на лечение и оплату услуг адвоката.
Суд установил, что во время обыска бывший на тот момент оперуполномоченным Петроградского районного отдела УФСБ по
В прениях прокурор просил для Ильи Кирсанова 4,5 года колонии общего режима, а представитель потерпевшего просил для него 10 лет лишения свободы — максимально возможное наказание по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий).
Кирсанова уволили из ФСБ только в июне 2019 года
На протяжении слушаний в клетке в зале заседаний находился не
Напомним, о пытках сотрудниками ФСБ заявляли также фигуранты дела «Сети» и обвиняемые в подготовке теракта в метро
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