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17:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки

Суд также назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия. Суд счел доказанным, что во время обыска у потерпевшего Игоря Саликова в мае 2018 года Илья Кирсанов воткнул ему ствол карабина «Тигр» в анальное отверстие, причинив тяжелые травмы и моральные страдания.

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Бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова, находившегося под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда — на оглашение приговора он пришел с небольшой спортивной сумкой. Выборгский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем годам колонии, запретив при этом занимать военные должности на протяжении двух лет. Иск потерпевшего Игоря Саликова суд удовлетворил частично, обязав осужденного выплатить ему 700 тыс. руб. компенсации и 60 тыс. руб. за услуги адвоката. В рамках процесса Игорь Саликов предъявлял к обвиняемому иск о компенсации морального вреда на 10 млн руб. и возмещении материального ущерба на 200 тыс. руб.— эти деньги он потратил на лечение и оплату услуг адвоката.

Суд установил, что во время обыска бывший на тот момент оперуполномоченным Петроградского районного отдела УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Илья Кирсанов вышел за пределы своих полномочий: надев на Игоря Саликова наручники и уложив его на пол, экс-офицер ФСБ нанес не менее двух ударов в область заднего прохода потерпевшего стволом карабина «Тигр». В Александровской больнице у Игоря Саликова диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и макрогематурию.

В прениях прокурор просил для Ильи Кирсанова 4,5 года колонии общего режима, а представитель потерпевшего просил для него 10 лет лишения свободы — максимально возможное наказание по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий).

Своей вины Илья Кирсанов не признал. Он утверждал, что повреждения Игорь Саликов причинил себе сам.

Кирсанова уволили из ФСБ только в июне 2019 года из-за истечения контракта, спустя более 12 месяцев после возбуждения в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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На протяжении слушаний в клетке в зале заседаний находился не экс-сотрудник ФСБ, а потерпевший Игорь Саликов. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера группой лиц с угрозой насилия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Дело возбудили в начале 2018 года по событиям трехлетней давности. По версии следствия, Игорь Саликов вынудил своих знакомых заставить любовника своей жены заняться оральным сексом с мужчиной под угрозой убийства.

Напомним, о пытках сотрудниками ФСБ заявляли также фигуранты дела «Сети» и обвиняемые в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. В деле «Сети» фигурируют 11 молодых людей, в том числе антифашисты, анархисты и левые активисты. Шестеро из них жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ, однако военное следственное управление Следственного комитета России отказалось возбуждать уголовное дело. В Европейский суд по правам человека уже направлено две жалобы на применение сотрудниками ФСБ пыток с электрошокером: от обвиняемого Виктора Филинкова и свидетеля Ильи Капустина. О пытках «в секретной тюрьме ФСБ» заявлял также обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухамадюсуп Эрматов, а о физическом и психологическом давлении говорили и другие фигуранты дела.

Марина Царева, Санкт-Петербург

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