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22:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Оскорбление российских госсимволов рассмотрит Страсбургский суд

Девять граждан РФ пожаловались на нарушенное право на свободу высказываний.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

13 сентября девять российских граждан, оштрафованных ранее за оскорбление власти или государственных символов в интернете (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) на 30 тыс. руб., подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение права «на свободу высказываний». По данным правозащитной организации «Агора», всего в России на данный момент заведено 45 подобных дел. В пятницу же впервые в российской судебной практике заведено дело о «повторном неуважении к власти»: по ней жителю Кемеровской области Илье Путевскому грозит штраф до 200 тыс. руб. или арест до 15 суток.

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Заявители обратились в ЕСПЧ в связи с нарушением ст. 10 Европейской конвенции о правах человека, которая обеспечивает право на свободу высказываний. «Как применение ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ в конкретных делах, так и формулировка этой статьи вообще противоречит сложившимся позициям Европейского суда о том, что в ходе политической дискуссии представителям власти (в том числе президентам и монархам) необходимо терпеть зачастую шокирующие или провокационные высказывания», — объяснил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев. В ЕСПЧ адвокатами «Агоры» отправлено девять различных жалоб (некоторые заявители также пожаловались на нарушение права на справедливый суд «в связи с многочисленными нарушениями процесса рассмотрения дел»).

Семеро из девяти заявителей, как сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, были оштрафованы за публикации в интернете оскорблений президента РФ.

По словам господина Селезнева, согласно статистике применения административного закона «три четверти обвинительных постановлений вынесено за высказывания в адрес президента России Владимира Путина».
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Среди подавших жалобу в ЕСПЧ инвалид второй группы Илья Путевский из Осинников Кемеровской области, которого трижды обвиняли в оскорблении власти. Первый раз господина Путевского оштрафовали на 30 тыс. руб. за оскорбление Владимира Путина, которое он сопроводил репостом видеозаписи с разгона акции протеста. Позже мужчина, по его же словам, встретив на улице судью Реймер, которая вынесла решение о штрафе, показал ей средний палец. В связи с этим 8 сентября на него завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сегодня на господина Путевского составили первый в стране протокол по ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ (о повторном неуважении к власти) за то, что он сравнил в Сети чиновников с «крысиной чумой», теперь суд может вынести наказание в виде штрафа (до 200 тыс. руб.) или ареста на 15 суток.

Другая заявительница — жительница Брянска Алена Червякова — была оштрафована за публикацию в Instagram видео, где она танцует у памятника погибшим в Великой Отечественной войны «Курган бессмертия» (памятник на видео в кадр не попал.— «Ъ»). По словам госпожи Червяковой, она выбрала «Курган бессмертия» для съемки, потому что хотела, чтобы на заднем плане был красивый вид.

Всего, по данным «Агоры», в России заведено 45 подобных административных дел.
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«Рост дел за оскорбления в интернете остановило высказывание Владимира Путина на прямой линии 20 июня, — объяснил “Ъ” юрист правозащитной организации “Апология протеста” Алексей Глухов.— Президент сказал, что эта статья должна применяться по отношению к оскорблениям государственных символов». По мнению господина Селезнева, «небывалая статистика — по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ выносится не более 60% обвинений — объясняется тем, что норма по этой статье настолько расплывчатая и неконкретная, что ни прокуратура, ни полиция не могут предугадать, чем дело окончится в суде».

«Оскорбления в интернете находят сотрудники региональных центров противодействия экстремизму», — объяснил Алексей Глухов.

По данным «Агоры», из 45 дел семь было заведено на основании заявлений других граждан. Например, на жительницу Котласа (Архангельская область) Светлану Бакшееву, которая также обратилась сегодня с жалобой в ЕСПЧ, протокол был составлен после заявления 68-летней Ольги Ильиной о публикации в интернете госпожой Бакшеевой оскорблений в адрес губернатора Архангельской области.

Согласно статистике «Агоры», большинство дел об оскорблении представителей власти выносятся по ст. 319 УК РФ — по ней в России ежегодно осуждают около 11 тыс. человек. «Под состав ст. 319 подпадают все — от судебных приставов до судей. Например, послали полицейского в известном в России направлении при свидетелях — все, 319-я готова», — объяснил господин Глухов.

Елизавета Михальченко.

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