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22:49 (мск), источник: РИА Новости

Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в связи с ее «крайне тяжелым» состоянием. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Источник: РИА Новости

В настоящее время врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, однако это может быть опасно, пока актриса находится в таком состоянии.

Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Поклонники артистки обратили внимание, что она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни. Сама актриса отказалась говорить о своем здоровье с журналистами. При этом она признала, что участвовать в каких-либо мероприятиях не может.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Христов, в свою очередь, заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов. Он не уточнил, когда это произойдет.

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