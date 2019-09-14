На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди

Осенью 1992 года 69-летняя Джанет Фаррис из маленького канадского городка Милл Бэй отправилась на машине на свадьбу и без вести пропала. Семья попросила организовать поисково-спасательную операцию, которая не принесла результатов. Родные и друзья долгие годы безрезультатно искали ответ на вопрос, куда же исчезла пожилая женщина на автомобиле.
По словам сына Фаррис, 62-летнего Джорджа, семья предполагала, что Джанет могла съехать с дороги в результате ДТП, уснуть или пытаться объехать преградившее ей путь животное.
«Было так сложно оставаться в неведении», — подчеркнул он. Только спустя 27 лет полиция связалась с Джорджем и сообщила, что они нашли машину и мертвое тело Харрис.
В августе 13-летний Макс Веренка с матерью Нэнси плавал по озеру на лодке и заметил на дне водоема перевернутый автомобиль.
Семья предположила, что машина связана с аварией, произошедшей в 2009 году, и обратилась к сотруднику Королевской канадской конной полиции.
«Мы спросили его, почему полицейские не убрали ту машину, — рассказывает Ненси. — На что мне ответили: “О чем вы говорите? Мы ее, вообще-то, убрали”».
21 августа полицейские из Ревелсток подъехали к озеру, однако из-за яркого солнца не смогли разглядеть затопленный автомобиль. Тогда Макс погрузился на четыре метра под воду с GoPro и заснял машину. Через три дня полиция и эвакуационная служба вытащили на сушу черную модель Honda Accord, в салоне которой была пропавшая Джанет Харрис.
«Я всегда любил искать ответы на вопросы», — говорит Веренка. Однако он не догадывался, что любопытство поможет ему раскрыть многолетнюю загадку. Полицейский отметил, что в будущем Королевская канадская конная полиция рассмотрит юного сыщика как потенциального члена их команды.
Полиция считает, что Фаррис погибла в результате ДТП. Сыщики не обнаружили следов преступления на месте трагедии. «Нам всегда казалось немного странным оплакивать человека, который числится пропавшим, — признается внучка погибшей. — Я часто представляла себе, что она могла чувствовать в последние минуты жизни, если она и правда съехала с дороги. Думаю, в какой-то мере это счастливый финал. Теперь мы хотя бы знаем место и причину ее смерти».
Похороны Джанет Харрис пройдут в 2020 году.
В мае 1971 года в американском округе Клей, штат Южная Дакота, 17-летние подруги Шерил Миллер и Памелла Джексон поехали на школьную вечеринку и бесследно исчезли. Родные и близкие отправились на поиски машины, на которой передвигались девушки. Они осмотрели окрестности и протекающий рядом ручей, но не нашли никаких зацепок и следов от автомобиля. Друзья утверждали, что школьницы не пили спиртное.
Несколько одноклассников рассказали, что в тот день Миллер и Джексон ехали за ними. Однако в какой-то момент они пропустили нужный поворот и выбрали другой маршрут. Больше они не видели старую модель Studebaker Lark, в которой находились девушки.
Началось затяжное расследование, которое ни раз заводило полицейских в тупик. В 2007 году прокуроры предъявили обвинение в убийстве школьниц Дэвиду Ликкену, который отбывал срок за изнасилование. 29 мая 1971 года мужчину якобы видели за рулем автомобиля в округе Клей. Однако вскоре выяснилось, что записанное мужчиной на пленку признание подделал другой заключенный.
Адвокат Дэвида, Майк Батлер, считает, что темное прошлое его клиента сделало из него хорошую мишень для полицейских. Он утверждает, что голос на пленке настолько отличался от голоса Ликкена, что ошибка была предельно очевидна. «Просто полиция поленилась качественно поработать», — заявил тогда адвокат.
В сентябре 2013 года в округе Клей наступила засуха и протекающий в тех краях ручей обмелел. Один из местных жителей прогуливался вдоль водоема и заметил торчащее из воды колесо автомобиля. Именно в том месте под мостом, где 42 года назад проезжали 17-летние американки. На место прибыла полиция.
В салоне затопленной машины нашли тела Миллер и Джексон. Все вещи, в том числе женская сумка, водительское удостоверение Шерил и фотографии, хорошо сохранились. Трупы и личные принадлежности отправили на ДНК-экспертизу.
Генпрокурор Южной Дакоты Марти Джекли уверен, что девушки погибли в результате аварии. «Судмедэкспертиза еще не началась, но судя по тому, что я вижу, их смерть не связана с жестоким преступлением», — отметил Джекли. По данным экспертов, автомобиль погрузился под воду на третьей передаче и с включенными фарами. Ключ находился в замке зажигания.
Специалисты предполагают, что девушек мог запутать новый мост, по которому они проезжали.
Позже на одной из шин обнаружили прокол. Однако эксперты не могут установить, когда именно произошла поломка — до или после трагедии.
20 ноября 1970 года в американском городе Сейр, штат Оклахома, 16-летний Джимми Аллен Уильямс заехал за своими 18-летними друзьями Лией Гейл Джонсон и Томасом Майклом Риосом на новом светло-голубом Chevrolet Camaro. Он предупредил родных, что едет на школьный футбольный матч в соседний город Элк Сити. В ту пятницу автомобиль с подростками бесследно исчез.
Спустя десятки лет никто не знает наверняка, проводилось ли по делу расследование. В полицейской базе сохранилось лишь заявление о пропаже трех подростков с указанием их имен, возраста, роста, веса и даты рождения. Тогда семья Уильямса расклеивала по городу листовки с обещанием выплатить 500 долларов любому, кто сообщит информацию о пропаже их сына.
По словам родных Уильямса, полиция предполагала, что дети могли просто сбежать из дома.
Однако эта версия казалась семье немыслимой: Джимми уехал и оставил все свои вещи и деньги за подработку по субботам в продуктовом. Отчаявшись, родственники даже обращались за помощью к экстрасенсу.
В 2013 году при тестировании гидролокационных приборов обнаружили на дне озера Фосс покрытый грязью Chevrolet Camaro 1969 года. Внутри салона нашли трупы пропавших 43 года назад подростков, что подтвердил ДНК-тест.
Все эти годы машина с покойниками была на глубине всего около четырех метров. Многие местные жители не верят, что Джимми с друзьями добровольно свернули с главной дороги, которая вела в Элк Сити, пересекли небольшую стоянку и упали в озеро.
В злосчастный 1970 год, когда погибли трое детей, брату Джимми, Гэри Уильямсу, было всего 12 лет. Многие годы он катался по озеру Фосс на лодке, не подозревая, что плавает, по сути, над могилой. «Я ведь мог случайно коснуться их автомобиля, — рассуждает он. — Все это время я был так близко».
Полиция утверждает, что наиболее вероятной причиной смерти подростков стала случайная авария. Тем не менее местные жители продолжают подозревать, что подросткам кто-то помог отправиться на тот свет. Люди поговаривают, что дети могли «перейти дорогу» неизвестным бандитам или ввязаться в опасное дело.
«Скорее всего, они нарвались на плохих парней, — считает Гэри Уильямс. — Мне кажется, все было подстроено. К сожалению, я никогда не смогу этого доказать».
Рядом с затонувшим Chevrolet Camaro на дне озера Фосс обнаружили модель Chevrolet 1952 года, в которой были останки трех человек.
Власти полагают, что машина принадлежала пропавшему в 60-х годах мужчине, который затонул вместе с братом и подругой. По оценкам экспертов, автомобили заехали в водоем с разных сторон.
Дебби Макманаман считает, что во второй машине останки его 69-летнего дедушки Джона Альвы Портера. По ее словам, 8 апреля 1969 года пожилой мужчина с братом Элри и подругой Норой Мари Данкан уехали на зеленом Chevrolet и бесследно исчезли. «Прошло целых 44 года. Есть куча вопросов, на которые мы уже не сможем найти ответы», — говорит внучка погибшего.
85-летний сын Джона Эрви, страдающий от деменции, долгие годы безуспешно искал отца. Он лично приехал к озеру и наблюдал, как специалисты осматривают поднятые на сушу автомобили. Полиция предполагает, что именно засуха, из-за которой озеро обмелело, помогла раскрыть многолетние загадки и разыскать машины.
83-летняя Клара Джо Ирик лишилась матери, Мари Данкан, в 38 лет. «Когда она исчезла из моей жизни, я впала в отчаяние, — вспоминает она. — Я чуть не сошла с ума. Полгода у меня не получалось говорить о трагедии без слез. Но я всегда хотела узнать перед смертью, что все-таки произошло с моей матерью».
Женщина не исключает возможности, что на ее мать и двух ее попутчиков напали. «Это странно. В одном месте сразу две машины. А что еще думать?» — заявила она.
В багажнике Джимми нашли охотничьи ружья, однако полиция отказалась обсуждать находку. «Мы не собираемся заниматься теориями заговоров и говорить то, что хотят услышать люди. У парня было оружие, его личная собственность, к чему об этом говорить», — сказал один из местных шерифов. Он также добавил, что у Chevrolet Camaro были повреждены лопасти вентилятора. Поломка подтверждает, что автомобиль заехал в озеро на большой скорости.
Найденные останки отправили на судмедэкспертизу, которая позволит идентифицировать трупы. Эксперты предупредили, что на это могут уйти годы. Специалисты вынуждены соблюдать приоритет и заниматься расследованием свежих преступлений. К сожалению, ДНК-тестирование обломков машин тут же опускается в самый конец списка.
35-летнего Рассела Уоррена и его 33-летнюю супругу Бланш, исчезнувших 3 июля 1929 года, удалось найти лишь 73 года спустя. Мужчина заехал на Chevrolet за женой в больницу города Порт-Анджелес, штат Вашингтон. Никто не знал, почему она там находилась. Пара купила новую стиральную машину и продукты, оплатила пару счетов и отправилась домой к сыновьям — 13-летнему Фрэнку и 11-летнему Чарльзу.
Однако дети так и не дождались своих родителей. После череды безуспешных поисков и нескольких расследований Уорренов признали без вести пропавшими. Больницу Порт-Анджелеса закрыли в 1932 году, уничтожив все записи видеонаблюдения.
«Вряд ли они просто сбежали и бросили детей. Мужчина оплатил счет в больнице, купил продуктов на сотню долларов, сделал несколько взносов по кредиту на автомобиль и купил жене стиральную машину. Он бы не стал всем этим заниматься, если бы хотел сбежать», — рассуждал шериф Джек Пайк в конце августа 1929 года.
Многие якобы видели, как машина Уорренов съехала в глубокое озеро Кресент, однако никто не мог найти этому подтверждения. Тогда же в августе мужчина рыбачил на берегу того озера и заметил следы от колес, осколки стекла и подбитое дерево.
Позже поисковая группа нашла в водоеме на глубине 21 метра разбитое стекло, вазу для цветов и солнцезащитный козырек, который отвалился от машины Уорренов. Поисковики пытались подцепить машину специальным крюком, но им это не удалось.
Тогда они заключили, что озеро слишком глубокое, и прекратили расследование.
«Их судьба интересовала каждого, — рассказывает Дэн Вартер, который снял документальный фильм про семью Уорренов. — Казалось, эта была одна из тех самых загадочных историй, которые так любят люди».
Местный житель Порт-Анджелеса Боб Казо самолично решил найти автомобиль с телами пропавших. В свободное время мужчина занимался дайвингом. Он собрал команду волонтеров и искал в озере затонувшую машину.
В апреле 2001 года Казо вошел в кабинет окружного представителя службы национальных парков Дэна Понтбриана. Он выложил на стол материалы дела, которым занимался 50 лет, и попросил продолжить его работу.
Понтбриан с радостью взялся за загадочное дело. К тому же, он хорошо знал озеро Кресент, поскольку в свое время работал водолазом. «Мы отправили водолазов на поиски и тут же нашли улики», — подчеркнул он.
В мае 2004 года подводникам удалось обнаружить в озере Кресент, расположенном в 27 километрах к западу от Порт-Анджелеса, машину и человеческие останки. Они нашли несколько бедренных костей и череп. Проведенная в 2005 году ДНК-экспертиза подтвердила, что найденные материалы и автомобиль принадлежали Уорренам.
Находка положила конец многолетним домыслам местных жителей о трагичной судьбе Рассела и Бланш. Останки погибших кремировали и развеяли по берегу озера Кресент. Их автомобиль так и остался на дне глубокого водоема.
27 января 1984 года в небе над американским штатом Техас бесследно пропал двухместный самолет Beechcraft Skipper 77. В салоне находились 25-летний пилот Стивен Ламп и 27-летний пассажир Ларри Лукас. Полиция предполагала, что борт упал в озеро Мередит на глубину 12 метров. Однако сыщикам не удавалось разыскать человеческие останки и обломки самолета.
С годами трагедия обрастала слухами и загадками и становилась все более таинственной. Одни считали, что историю кто-то выдумал, другие утверждали, что самолет действительно существовал. Люди гадали, куда он мог пропасть и по какой причине.
Тайна раскрылась, когда наступила засуха и озеро обмелело.
В начале 2008 года 18-летний Джон Уэйр с 16-летним приятелем Грегом Дэйли катались на каноэ по озеру Мередит и заметили неподалеку торчащий из песка самолет. Следователи из Службы национальных парков подтвердили, что это тот самый борт, исчезнувший 24 года назад.
Эксперты принялись аккуратно разбирать судно. Процесс оказался кропотливым и долгим: за многие годы в самолет попало много песка и грязи. Служба национальных парков вскрыла корпус самолета и добралась до кабины пилота. Однако она оказалась практически полностью заполнена песком.
«Я не слышал о крушении, которое произошло в 1984 году, — признается Дейли. — Но если трупы все еще находятся внутри, это безумно жутко и пугающе».
Эксперты восстановили моторный отсек, сиденья и хвостовую часть самолета. Части воздушного судна отвезли в аэропорт округа Хатчинсон и показали специалистам по авиации.
«Их тела могут быть где угодно. Прошло уже 24 года. Все это время самолет находился в воде, — говорит сотрудница Служба национальных парков Синди Отто-Джонс. — При крушении не было свидетелей. Мы даже не знаем, что случилось и когда именно летательный аппарат оказался под водой».
Через год сыщики нашли внутри самолета кости и отправили их на экспертизу. Оказалось, они принадлежали животному, однако какому именно — осталось загадкой. Власти заключили, что последующие находки не помогали разобраться в причинах трагедии.
Отец погибшего пилота Уильям Ламп признался, что уже не ждет, когда власти найдут останки его сына в обломках самолета. «Крушение было серьезным, думаю, во время аварии их тела вылетели из кабины», — заключил мужчина. Сестра Лампа согласилась, что останки погибших уже ничего не изменят. «Что они могут найти такого, что поможет мне посмотреть на трагедию по-другому?» — заключил Уильям.