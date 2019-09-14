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10:35 (мск), источник: ТАСС

Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/ — Промежуточные итоги подтверждают первоначальную версию об отказе обоих двигателей из-за попадания птиц, отметил собеседник агентства.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.

Как сообщил ТАСС источник в МАК, промежуточные итоги подтверждают первоначальную версию — отказ обоих двигателей из-за попадания птиц.

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия — попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что доклад будет опубликован в ближайшие дни.

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Отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф МАК.

«Он включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, переговоры экипажа с диспетчерами, действия аварийно-спасательных и пожарных команд. В отчете МАК отражены и оперативные рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский (владелец взлетно-посадочной полосы — Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данные промежуточного отчета будут направлены в Минтранс, Росавиацию, представителям авиакомпании «Уральские авиалинии», а также представителям ирландской компании-владельца воздушного судна Royal Flight Limited и французскому бюро расследования (BEA) — государства разработчика самолета и двигателей.

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