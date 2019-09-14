10:35 (мск), источник: ТАСС
Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/ — Промежуточные итоги подтверждают первоначальную версию об отказе обоих двигателей
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.
«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия — попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что доклад будет опубликован в ближайшие дни.
Отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф МАК.
«Он включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, переговоры экипажа с диспетчерами, действия
По его словам, данные промежуточного отчета будут направлены в Минтранс, Росавиацию, представителям авиакомпании «Уральские авиалинии», а также представителям ирландской