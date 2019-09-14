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11:19 (мск), источник: ТАСС

Источник: семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/ — Около 20 получили травмы.

Источник: Reuters

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области, в результате аварии погибли семь человек и около 20 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Авария произошла в районе поселка Заячий Холм.

«В результате столкновения автобуса ПАЗ с фурой погибли семь человек и около 20 пострадали, в их числе один ребенок», — сказал источник.

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