11:19 (мск), источник: ТАСС
Источник: семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/ — Около 20 получили травмы.
Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области, в результате аварии погибли семь человек и около 20 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Авария произошла в районе поселка Заячий Холм.
«В результате столкновения автобуса ПАЗ с фурой погибли семь человек и около 20 пострадали, в их числе один ребенок», — сказал источник.
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