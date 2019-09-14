14:14 (мск), источник: ТАСС
СМИ: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на саудовские нефтяные объекты
ТАСС, 14 сентября — По данным телеканала Al Massira, всего хуситы запустили 10 дронов.
Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) взяли на себя ответственность за совершенную в субботу с помощью беспилотников атаку на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщил телеканал Al Massira.
По его данным, всего хуситы запустили 10 дронов. Они поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии, что спровоцировало возгорания.
В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и