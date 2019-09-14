Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После хайпаКак сейчас живут те, кто внезапно прославился?
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
40Comedy Wildlife Photography Awards
14:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на саудовские нефтяные объекты

ТАСС, 14 сентября — По данным телеканала Al Massira, всего хуситы запустили 10 дронов.

Источник: Reuters

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) взяли на себя ответственность за совершенную в субботу с помощью беспилотников атаку на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщил телеканал Al Massira.

По его данным, всего хуситы запустили 10 дронов. Они поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии, что спровоцировало возгорания.

Источник: AFP 2019

В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль.

Хуситы также заявили, что намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты, сообщает телеканал.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Читайте также
 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Танцовщица и хореограф усыновили мальчика, но через несколько лет отдали его обратно
Число пострадавших в ДТП под Ярославлем возросло до 28 человек
Нурмагомедов сдержал слово перед Порье
В российскую экономику вложат миллиарды
Германия ограничила «Газпрому» доступ к газопроводу OPAL
На дне озер скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайно
Огненный смерч в Бразилии попал на видео
Звезды кино и шоу-бизнеса дали старт кампании «Сохраним лес»
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
«Народных мстителей» на дорогах начали лишать прав Перспектива лишиться права на управление автомобилем грозит тем, кто решит вывести из строя мобильную дорожную камеру
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Дети
Поклонники умилились танцами Игоря Николаева с женой и дочерью Забавным видео поделилась Юлия Проскурякова
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь