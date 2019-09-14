14:04 (мск), источник: ТАСС
Число пострадавших в ДТП под Ярославлем возросло до 25 человек
ТАСС, 14 сентября — Среди них есть ребенок.
Количество пострадавших в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ и грузовой машины MAN в Ярославской области выросло до 25 человек, число погибших не изменилось и составляет семь человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
«В результате ДТП травмы получили 25 человек, среди них ребенок. Семь человек погибли», — сказал собеседник агентства.
«Остальные в состоянии средней степени тяжести. Это предварительная информация», — добавил Живой.
Ранее в Территориальном центре медицины катастроф Ярославской области сообщили, что все пострадавшие в ДТП — на тот момент их было 19 — находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева.
После аварии открылась горячая линия. «Открыта горячая линия, по ней уже поступают звонки от родственников погибших и пострадавших. Телефон:
Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль — Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.
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