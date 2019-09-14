15:20 (мск), источник: ТАСС
Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28
ТАСС, 14 сентября — По данным регионального главка МВД, автобус, предположительно, не был оборудован ремнями безопасности.
Количество пострадавших в аварии с рейсовым автобусом и грузовым автомобилем в Ярославской области увеличилось с 25 до 28 человек, сообщили журналистам в
«В настоящее время в результате ДТП семь человек погибли и 28 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, бригады скорой медицинской помощи», — сказали в
Как уточнили ТАСС в управлении МВД по региону, всего в рейсовом автобусе на момент аварии находились 35 пассажиров.
Пока двое погибших опознаны — это два водителя.
Фура-КалишАнатолий Григорьевич 1961 года рождения, зарегистрирован в Краснодарском крае. И водитель автобуса ПАЗ — Пойков Сергей Николаевич 1960 года рождения, зарегистрирован в Гаврилов-Ямскомрайоне.
Также уточняется, что пострадавший в аварии ребенок получил травму живота и ссадину на лице.
«В третьей детской больнице мальчик 2012 года рождения, [у него] тупая травма живота, ссадина лица, состояние не критическое», — сообщили в
«Мне кажется, в “пазиках” не предусмотрено [наличие ремней безопасности]. Это обычный автобус ПАЗ», — сказала собеседница агентства.
Ситуация с ДТП находится на контроле Минздрава РФ. «В данный момент об эвакуации пострадавших в федеральные медучреждения речь не идет, региональный Минздрав справляется собственными силами. Федеральное ведомство продолжает контролировать ситуацию», — сообщили в министерстве.
Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль — Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. ГИБДД и МЧС ранее сообщали, что погибли семь человек, пострадали 25. По данным полиции, погибли оба водителя и пять пассажиров автобуса. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.
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