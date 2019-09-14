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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак объяснил в интервью «Комсомольской правде» на фоне сообщений о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, в чем заключается сложность данного состояния.

Источник: РИА Новости
Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя.
Вячеслав Рак
сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург

Как заявил нейрохирург, если «опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет». По его словам, при таком заболевании редко используют оперативное вмешательство, чаще — комбинированную терапию, химиотерапию и лучевую. Только так, отметил Вячеслав Рак, можно продлить жизнь человеку, однако полностью победить опухоль невозможно.

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Нейрохирург подчеркнул, что, если человек находится в коме, то «опухоль проросла в критически значимые для человека структуры мозга». Он отметил, что иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов, но если это помогло, то это означает, что двигательные центры уже разрушены и наступает паралич. Прогнозы врача неутешительные: в течение нескольких дней «даже после легкого пареза состояние ухудшается до критического».

Специалист заявил, что глиобластомы могут расти без всяких симптомов, а их «коварство в том, что зачастую обнаруживают их уже на последних стадиях, когда врачи бессильны». К тому же, отметил специалист, врач «может перепутать глиобластому с ишемическим инсультом: очень похожа картинка на КТ».

«Лечение от инсульта совершенно не помогает при глиобластоме, и человек теряет драгоценное время», — подытожил Вячеслав Рак.

Ранее появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Актрису, как сообщают СМИ, ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник из-за крайне тяжелого состояния.

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