Трамп сообщил, что сына бен Ладена убили в результате спецоперации США

В заявлении президента сказано, что Хамза бен Ладен «был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана».
По словам Трампа, смерть сына лидера организации «не только лишит “Аль-Каиду” важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки».
Президент США добавил, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками.
Летом 2019 года телеканал NBC сообщил о смерти сына бен Ладана со ссылкой на трех чиновников в Вашингтоне. Но официально эту информацию не подтверждали.
Запрещенная в России «Аль-Каида» опубликовала последнее заявление от имени Хамзы бен Ладена в 2018 году. В нем он угрожал Саудовской Аравии и призывал ее жителей к восстанию.
Его отец Усама бен Ладен основал «Аль-Каиду» в 1988 году. Организация за годы своего существования взяла ответственность за несколько крупных терактов, в том числе и 11 сентября 2001 года.
В тот день террористы захватили четыре пассажирских самолета. В результате серии терактов были взорваны небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один из лайнеров врезался в Пентагон, а четвертый самолет упал в Пенсильвании. Жертвами стали больше трех тысяч человек.