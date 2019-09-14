21:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Число погибших в аварии под Ярославлем возросло
Число погибших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
По данным
Как сообщает РИА Новости, правительство выделит по миллиону рублей семьям жертв аварии, пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей.
ДТП произошло в субботу, 14 сентября, в районе поселка Заячий Холм. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.
В транспортном средстве находились 35 человек. Ранее сообщалось о семи погибших и 28 пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).