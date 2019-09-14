Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
21:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Число погибших в аварии под Ярославлем возросло

Число погибших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным пресс-службы, скончалась женщина 1948 года рождения, которую после ДТП доставили в Ярославскую областную больницу. Врачи продолжают оказывать помощь другим пострадавшим.

Как сообщает РИА Новости, правительство выделит по миллиону рублей семьям жертв аварии, пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей.

ДТП произошло в субботу, 14 сентября, в районе поселка Заячий Холм. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.

В транспортном средстве находились 35 человек. Ранее сообщалось о семи погибших и 28 пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медведев объяснил, почему нельзя помочь бедным россиянам
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина выступила против особого статуса Донбасса
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
ПФР рассказал о возможных причинах уменьшения пенсий
Нурмагомедов сдержал слово перед Порье
Саудовская Аравия сократила на 50% нефтедобычу из-за атак на НПЗ
Рыбак поймал на крючок крокодила (видео)
«Спартак» потерпел четвертое поражение в пяти матчах
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
«Народных мстителей» на дорогах начали лишать прав Перспектива лишиться права на управление автомобилем грозит тем, кто решит вывести из строя мобильную дорожную камеру
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Популярные темы на «Детях»
Колготки моей дочери надели на другого ребенка. 515
В субботу вечером 200
"Горшочные дела" взрослых людей 176
Мамам особых детей и не только 172
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь