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22:37 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших в подвале дома в Челябинской области увеличилось до четырех

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. Число погибших в подвале частного жилого дома в Челябинской области увеличилось до четырех человек, предварительная причина случившегося — отравление парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СКРФ по региону.

Источник: РИА Новости

Как сообщало ГУМВД России по региону, в подвале жилого дома в Кусинском районе в субботу были обнаружены трое погибших — двое взрослых и подросток 2003 года рождения. Характер их смерти — некриминальный.

«В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения, уточняется в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.

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