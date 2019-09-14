Число погибших в подвале дома в Челябинской области увеличилось до четырех

Как сообщало ГУМВД России по региону, в подвале жилого дома в Кусинском районе в субботу были обнаружены трое погибших — двое взрослых и подросток 2003 года рождения. Характер их смерти — некриминальный.
«В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения, уточняется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.