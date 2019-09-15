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08:37 (мск), источник: ТАСС

Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии

ТАСС, 15 сентября. Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону. На борту, кроме пилота, находились два пассажира.

«В ходе организованного взаимодействия установлено, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы. На борту находились пилот и два пассажира. Сработки аварийного маяка не происходило, при движении по маршруту в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района пилот перестал выходить на связь», — отмечается в сообщении.

Для проведения поисков с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетел вертолет Eurocopter, из поселка Усть-Нера — вертолет Robinson, принадлежащие частным компаниям.

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