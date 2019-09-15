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13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Якутии пропал вертолет с двумя пассажирами

В Оймяконском районе Якутии перестал выходить на связь вертолет Eurocopter BO-105, на борту, кроме пилота, находились два пассажира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

По данным ведомства, вертолет летел по маршруту поселок Усть-Нера — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы. Пилот перестал выходить на связь при движении в сторону ручья Уточан. В МЧС уточнили, что аварийный маяк вертолета не срабатывал. На поиски с озера Аяма вылетел вертолет Eurocopter, из Усть-Неры — вертолет Robinson, оба принадлежат частным компаниям.

Восточно-Сибирское управление на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку по факту исчезновения вертолета.

По данным ведомства, вертолет вылетел по маршруту 13 сентября в 18 часов по местному времени. Он принадлежит компании ООО «Маяк».

3 сентября стало известно о крушении учебного штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, он взорвался при столкновении с землей. Изначально предполагалось, что пилоты, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, катапультировались, но эта версия не подтвердилась. Тела мужчин нашли на месте падения самолета. По предварительной информации, самолет был технически исправен.

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