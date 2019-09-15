15:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Российский самолет приземлился в аэропорту с отказавшим двигателем
Самолет Як-42Д совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщается на сайте
По предварительным данным, экипаж воздушного судна, которое следовало по маршруту Талакан — Омск — Уфа, во время полета почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир самолета решил отключить неисправный двигатель и экстренно посадить лайнер в красноярском аэропорту Емельяново.
По факту аварийной посадки следователи начали проверку. Как уточнчет ТАСС, самолет принадлежит авиакомпании «Красавиа». Для пассажиров выделен резервный борт.
15 сентября в Оймяконском районе Якутии перестал выходить на связь вертолет Eurocopter BO-105, на борту, кроме пилота, находились два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок