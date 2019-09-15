Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
40Comedy Wildlife Photography Awards
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский самолет приземлился в аэропорту с отказавшим двигателем

Самолет Як-42Д совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Источник: Reuters

По предварительным данным, экипаж воздушного судна, которое следовало по маршруту Талакан — Омск — Уфа, во время полета почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир самолета решил отключить неисправный двигатель и экстренно посадить лайнер в красноярском аэропорту Емельяново.

На борту находились 116 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По факту аварийной посадки следователи начали проверку. Как уточнчет ТАСС, самолет принадлежит авиакомпании «Красавиа». Для пассажиров выделен резервный борт.

15 сентября в Оймяконском районе Якутии перестал выходить на связь вертолет Eurocopter BO-105, на борту, кроме пилота, находились два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Усть-Нера — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы.

 Медведев объяснил, почему нельзя помочь бедным россиянам
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Турция получила вторую партию российских С-400
СМИ: Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Врач рассказал о вреде помидоров для здоровья
Константинополь назвал «виновного» в ситуации на Украине
Героев мультфильмов показали в образах монстров (фото)
Российская фигуристка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса
Посетители фестиваля оставили после себя хаос (видео)
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
«Народных мстителей» на дорогах начали лишать прав Перспектива лишиться права на управление автомобилем грозит тем, кто решит вывести из строя мобильную дорожную камеру
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Дети
Кира Найтли стала мамой во второй раз Актриса не раскрывает пол ребенка
Леди
Ирину Безрукову сравнили со студенткой Звезды встретились на съемках
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь