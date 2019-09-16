Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске

«В 22:26 мск произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — сказали в ведомстве.
В региональном управлении МВД в свою очередь сообщили, что полиция начала проверку. «Восемь человек [погибли], из них четверо несовершеннолетних. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сказали там.
Пожар был локализован в 23:04 мск на площади 40 кв. метров и ликвидирован в 23:36 мск. Его причины устанавливаются.