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06:53 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярске, где погибли восемь человек

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме в Красноярске, где погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, ч. 3 ст. 109 УК РФ», — сообщили в ведомстве. По словам представителя Следственного комитета, рассматривается две версии произошедшего — неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Источник в правоохранительных органах региона в свою очередь сообщил, что в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск. «В пожаре погиб прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры», — сказал источник.

Пожар произошел на улице Гусарова 15 сентября в 22:26 мск. По прибытии пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже, пожар ликвидировали в 23:36 мск. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Как сообщала пресс-служба регионального главка МЧС, причиной пожара могла стать старая электропроводка, которая не выдержала высокого напряжения и задымилась.

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