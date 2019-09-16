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11:22 (мск), источник: РИА Новости

На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен — РИА Новости. В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в пятницу вечером.

«Наш 23-летний сотрудник во внерабочее время, в гражданской одежде, сделал замечание мужчине за курение в общественном месте. В результате завязалась потасовка, во время которой молодой человек получил ножевые ранения», — рассказала собеседник агентства.

Мужчина скончался по пути в больницу. По информации регионального управления СК, подозреваемый — 51-летний ранее судимый местный житель. Его удалось задержать, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

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