На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

11:22 (мск), источник: РИА Новости
Инцидент произошел в пятницу вечером.
«Наш 23-летний сотрудник во внерабочее время, в гражданской одежде, сделал замечание мужчине за курение в общественном месте. В результате завязалась потасовка, во время которой молодой человек получил ножевые ранения», — рассказала собеседник агентства.
Мужчина скончался по пути в больницу. По информации регионального управления СК, подозреваемый — 51-летний ранее судимый местный житель. Его удалось задержать, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.