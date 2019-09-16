Иран захватил в Персидском заливе судно, которое следовало в ОАЭ

Членов экипажа, как отметило агентство, задержали. Их национальность, как и принадлежность судна, не уточняется. Известно, что экипаж обвиняют в контрабанде.
Судно захватили в нескольких километрах от острова Большой Тунб, который принадлежит Ирану, добавили военные.
14 сентября на два крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии напали при помощь вооруженных дронов. К утру 16 сентября мировые цены на нефть выросли на 10%. США подозревают в атаке Иран, но ответственность за нападение взяла на себя группировка из Йемена.
В начале августа Иран захватил танкер, который перевозил 700 тысяч литров топлива в арабские страны. Его экипаж также обвинили в контрабанде. Под каким флагом шел танкер, также не уточнялось.