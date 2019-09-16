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17:49 (мск), источник: RTVi

Иран захватил в Персидском заливе судно, которое следовало в ОАЭ

Армия Ирана захватила в Персидском проливе судно, которое перевозило больше 250 тысяч контрабандного топлива в ОАЭ. Об этом 16 сентября сообщило иранское агентство ISNA.

Членов экипажа, как отметило агентство, задержали. Их национальность, как и принадлежность судна, не уточняется. Известно, что экипаж обвиняют в контрабанде.

Судно захватили в нескольких километрах от острова Большой Тунб, который принадлежит Ирану, добавили военные.

14 сентября на два крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии напали при помощь вооруженных дронов. К утру 16 сентября мировые цены на нефть выросли на 10%. США подозревают в атаке Иран, но ответственность за нападение взяла на себя группировка из Йемена.

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В начале августа Иран захватил танкер, который перевозил 700 тысяч литров топлива в арабские страны. Его экипаж также обвинили в контрабанде. Под каким флагом шел танкер, также не уточнялось.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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