12:10 (мск), источник: RTVi
Боевые дроны: от борьбы с терроризмом до ударов по нефтезаводам
Резкий рост цен на нефть, укрепление валют
Это не первый случай применения беспилотников как оружия, но, пожалуй, самый масштабный по последствиям. RTVI решил вспомнить самые известные примеры, когда дроны использовали в военных целях.
В середине XX века американцы начали применять
В 2002 году в Йемене беспилотник Predator обстрелял автомобиль лидера местной «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Али
В 2011 году в Йемене с помощью дронов американцы убили одного из главных идеологов «Аль-Каиды», имама Анвара
В том же году Predator нанес удар по лагерю террористической группировки «Аль-Шабаб» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сомали. Его целью оказался один из лидеров террористов Ибрагим
ЦРУ активно применяло беспилотники для борьбы с терроризмом в Пакистане. Там в 2016 году убили лидера «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) Ахтара Мансура. Тогда США заявили, что он планировал теракты на их военных объектах в Афганистане. В июне 2018 года американские дроны убили лидера пакистанского «Талибана» Фазлуллу Хорасани. Его считали ответственным за нападение в 2014 году на школу в Пешаваре, где боевики убили 132 ребенка.
Правозащитники отмечали, что жертвами ударов с американских беспилотников часто становились мирные граждане. По данным аналитического центра New America, к июню 2018 года в Пакистане дроны наносили удары больше 400 раз. Из общего числа убитых в диапазоне от 2400 до 3700 человек почти 300 жертв оказались посторонними людьми. В Йемене на июнь 2019 года было нанесено 285 ударов. Там убили полторы тысячи человек, из которых каждый десятый был мирным жителем. В Сомали к сентябрю 2019 года жертвами 172 ударов стали примерно 1300 человек, в том числе несколько десятков гражданских.
Более простые и дешевые дроны вскоре стали доступны и прочим вооруженным группировкам, которые стали использовать их там, где не могли противостоять противнику в открытом бою. В январе 2018 года около десяти беспилотников обстреляли российскую базу Хмеймим в Сирии. Минобороны России тогда заявило, что исламисты получили технологии для создания дронов и могут использовать их в любой стране.
В августе 2018 года власти Венесуэлы рассказали, что оппозиция попыталась совершить покушение на президента Николаса Мадуро, используя дронов с бомбами. Нападение произошло во время парада, посвященного созданию национальной гвардии. В результате пострадали семь человек.
Наконец, самая масштабная по последствиям атака беспилотников произошла 14 сентября 2019 года. Ее целью стали крупные нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение хуситов. США обвинили Иран, но там отвергли свою причастность. В результате атаки добыча нефти упала на 5,7 миллионов баррелей в день — это 5% от общемировой добычи, а цена на нее подскочила на 10%.