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12:10 (мск), источник: RTVi

Боевые дроны: от борьбы с терроризмом до ударов по нефтезаводам

Резкий рост цен на нефть, укрепление валют стран-нефтеэкспортеров и угроза окончательной дестабилизации ближневосточного региона — все это произошло после атаки боевых дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Источник: AP 2019

Это не первый случай применения беспилотников как оружия, но, пожалуй, самый масштабный по последствиям. RTVI решил вспомнить самые известные примеры, когда дроны использовали в военных целях.

В середине XX века американцы начали применять дроны-разведчики во Вьетнаме. Но полноценным оружием беспилотники стали уже в XXI веке. После терактов 11 сентября США начали масштабную борьбу с террористами по всему миру. Противник укрывался в далеких труднодоступных местах: в горах и пустынях. Охоту за террористами возглавило ЦРУ, которое использовало сведения своей агентурной сети, чтобы направить дроны в нужное место.

БПЛА Ryan AQM-34L Firebee над Северным Вьетнамом, 1969 | Источник: National Museum of the U.S. Air Force

В 2002 году в Йемене беспилотник Predator обстрелял автомобиль лидера местной «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Али аль-Харети. Вместе с ним были убиты еще пять подозреваемых террористов. Аль-Харети считали организаторов теракта на американском эсминце «Коул»: в 2000 году в него врезался катер со взрывчаткой, когда корабль стоял в Аденском заливе. Погибли 17 моряков и 39 были ранены.

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В 2011 году в Йемене с помощью дронов американцы убили одного из главных идеологов «Аль-Каиды», имама Анвара аль-Авлаки. Вместе с ним погиб редактор англоязычного интернет-издания «Аль-Каиды» Inspire Самир Хан, у которого было американское и пакистанское гражданство.

В том же году Predator нанес удар по лагерю террористической группировки «Аль-Шабаб» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сомали. Его целью оказался один из лидеров террористов Ибрагим аль-Афгани.

ЦРУ активно применяло беспилотники для борьбы с терроризмом в Пакистане. Там в 2016 году убили лидера «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) Ахтара Мансура. Тогда США заявили, что он планировал теракты на их военных объектах в Афганистане. В июне 2018 года американские дроны убили лидера пакистанского «Талибана» Фазлуллу Хорасани. Его считали ответственным за нападение в 2014 году на школу в Пешаваре, где боевики убили 132 ребенка.

Американский БПЛА RQ-7A заходит на посадку на базе ВС США в городе Бакуба, Ирак, 2004 | Источник: U.S. Army

Правозащитники отмечали, что жертвами ударов с американских беспилотников часто становились мирные граждане. По данным аналитического центра New America, к июню 2018 года в Пакистане дроны наносили удары больше 400 раз. Из общего числа убитых в диапазоне от 2400 до 3700 человек почти 300 жертв оказались посторонними людьми. В Йемене на июнь 2019 года было нанесено 285 ударов. Там убили полторы тысячи человек, из которых каждый десятый был мирным жителем. В Сомали к сентябрю 2019 года жертвами 172 ударов стали примерно 1300 человек, в том числе несколько десятков гражданских.

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Более простые и дешевые дроны вскоре стали доступны и прочим вооруженным группировкам, которые стали использовать их там, где не могли противостоять противнику в открытом бою. В январе 2018 года около десяти беспилотников обстреляли российскую базу Хмеймим в Сирии. Минобороны России тогда заявило, что исламисты получили технологии для создания дронов и могут использовать их в любой стране.

В августе 2018 года власти Венесуэлы рассказали, что оппозиция попыталась совершить покушение на президента Николаса Мадуро, используя дронов с бомбами. Нападение произошло во время парада, посвященного созданию национальной гвардии. В результате пострадали семь человек.

На снимке, предоставленном правительством США и компанией DigitalGlobe, виден ущерб, нанесенный нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Букьяке, Саудовская Аравия, 15 сентября 2019 | Источник: AP 2019

Наконец, самая масштабная по последствиям атака беспилотников произошла 14 сентября 2019 года. Ее целью стали крупные нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение хуситов. США обвинили Иран, но там отвергли свою причастность. В результате атаки добыча нефти упала на 5,7 миллионов баррелей в день — это 5% от общемировой добычи, а цена на нее подскочила на 10%.

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