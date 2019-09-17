12:19 (мск), источник: РИА Новости
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в «шоколаде»
САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по
По данным издания Ulpressa, Опенышева в своем инстаграме опубликовала селфи с отдыха в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну. Под фотографией она написала: «Много шоколада не бывает». Морозов раскритиковал поведение чиновницы, потребовал «жить более скромно» и поручил провести служебную проверку. Пост в инстаграме уже удален.
Также она владеет земельным участком (площадью 18,6 квадратных метра), квартирой (90,1 квадратных метра) и гаражом (18,6 квадратных метра).
Совместно с несовершеннолетним ребенком она владеет земельным участком площадью 850 квадратных метров и домом (232,9 квадратных метра). Также у нее есть автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска.
С 2001 по 2007 год Опенышева работала в администрации города Димитровграда, с сентября 2007-го — в правительстве Ульяновской области.
С ноября 2010 года была заместителем председателя правительства Ульяновской области, с марта 2013-го занимала пост заместителя председателя правительства региона — руководителя аппарата губернатора и правительства Ульяновской области.
Сейчас Опенышева — советник губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение «Правительство для граждан».