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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в «шоколаде»

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, экс-руководитель аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева, сделавшая скандальное селфи в «шоколадной» ванне, за 2018 год заработала более 2,1 миллиона рублей, следует из декларации.

Источник: Правительство Ульяновской области

По данным издания Ulpressa, Опенышева в своем инстаграме опубликовала селфи с отдыха в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну. Под фотографией она написала: «Много шоколада не бывает». Морозов раскритиковал поведение чиновницы, потребовал «жить более скромно» и поручил провести служебную проверку. Пост в инстаграме уже удален.

Согласно декларации, в прошлом году Опенышева заработала 2,135 миллиона рублей.

Также она владеет земельным участком (площадью 18,6 квадратных метра), квартирой (90,1 квадратных метра) и гаражом (18,6 квадратных метра).

Совместно с несовершеннолетним ребенком она владеет земельным участком площадью 850 квадратных метров и домом (232,9 квадратных метра). Также у нее есть автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска.

Все имущество чиновницы, согласно декларации, находится в России.
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С 2001 по 2007 год Опенышева работала в администрации города Димитровграда, с сентября 2007-го — в правительстве Ульяновской области.

С ноября 2010 года была заместителем председателя правительства Ульяновской области, с марта 2013-го занимала пост заместителя председателя правительства региона — руководителя аппарата губернатора и правительства Ульяновской области.

Сейчас Опенышева — советник губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение «Правительство для граждан».

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