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09:42 (мск), источник: Известия

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны. Об этом 17 сентября сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных журналу «Полиция России».

Источник: Национальный антитеррористический комитет

По его словам, деятельность боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) пресечена в Москве и Подмосковье, а также Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краев, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечне, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2019 года ведомства выявили 972 преступления террористического характера, пишет «РИА Новости».

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В августе сотрудники ФСБ задержали боевиков, готовивших теракты на территории Кабардино-Балкарии и Калужской области. В республике террорист действовал в одиночку и в связях с какими-либо террористическими организациями при задержании не признался. В лесу был найден его тайник с готовыми самодельными взрывчатками. Позже выяснилось, что задержанный уже был судим за терроризм.

В Калужской области атаки готовили шесть уроженцев стран Центральной Азии. Установлено, что они переправляли деньги в Сирию.

В июне в управлении ФСБ по Ростовской области сообщили, что с начала 2019 года на территории Южного федерального округа (ЮФО) были выявлены более 50 членов ИГ.

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