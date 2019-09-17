ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

По его словам, деятельность боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) пресечена в Москве и Подмосковье, а также Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краев, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечне, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Кроме того, за первые шесть месяцев 2019 года ведомства выявили 972 преступления террористического характера, пишет «РИА Новости».
В августе сотрудники ФСБ задержали боевиков, готовивших теракты на территории Кабардино-Балкарии и Калужской области. В республике террорист действовал в одиночку и в связях с какими-либо террористическими организациями при задержании не признался. В лесу был найден его тайник с готовыми самодельными взрывчатками. Позже выяснилось, что задержанный уже был судим за терроризм.
В Калужской области атаки готовили шесть уроженцев стран Центральной Азии. Установлено, что они переправляли деньги в Сирию.
В июне в управлении ФСБ по Ростовской области сообщили, что с начала 2019 года на территории Южного федерального округа (ЮФО) были выявлены более 50 членов ИГ.