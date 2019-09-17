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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР проверит бывшего начальника управления «К» ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

Следственный комитет России (СКР) поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина. С заявлением в СКР обратился бывший замглавы Минсельхоза и основатель холдинга «Маслопродукт» Алексей Бажанов. Он утверждает, что генерал вместе с бизнесменом Аркадием Фосманом причастен к рейдерскому захвату холдинга, сообщает РБК.

Источник: Агентство «Москва»

Проводить проверку по заявлению бизнесмена будет следственная группа по делу бывшего подчиненного Виктора Воронина — экс-начальника 2-го, «банковского», отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Он находится под стражей по обвинению в получении взяток на $850 тыс. Сроки проведения проверки в СКР не назвали.

«В Следственном комитете рассмотрены ваши обращения по факту противоправной деятельности в отношении ГК “Маслопродукт”. Изложенная информация будет проверена в ходе расследования уголовного дела в отношении Черкалина К. В. и других лиц», — говорится в ответе Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

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В своих заявлениях Алексей Бажанов уточнил, что решил обратиться в правоохранительные органы после серии арестов высокопоставленных офицеров силовых структур, в том числе Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

Их, напомним, обвинили в мошенничестве в отношении столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что и господин Черкалин имел отношение к этим махинациям.

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