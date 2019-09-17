24 people killed and over 30 wounded in blast near President Ashraf Ghani's campaign gathering in Parwan: TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/5kS5f380hc— Tell the World (@AbbasiJunaid03) September 17, 2019
12:47 (мск), источник: Интерфакс
Во время выступления президента Афганистана взорвалась бомба
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — В городе Чарикар в центральной афганской провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента страны Ашрафа Гани, сообщает во вторник телеканал Tolo News.