Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
27Новый облик Земли показали с воздуха
14:58 (мск), источник: Интерфакс

Суд на Кубани рассмотрит иск Дерипаски к The Times, The Telegraph и The Nation

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в Краснодарский краевой арбитражный суд иск о защите деловой репутации к трем ведущим изданиям Великобритании, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

«Иск Олега Дерипаски к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC о защите деловой репутации зарегистрирован в картотеке краевого арбитажного суда в минувшую пятницу, 13 сентября. Слушания по делу еще не назначены», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он не уточнил подробностей дела, отметив, что необходимая документация будет введена в систему «Электронное правосудие» в ближайшие дни.

Читайте также
Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов

Ранее сообщалось, что в середине марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, став жертвой политической борьбы из-за «предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в США».

Свои потери в связи с санкциями против него и принадлежащих ему компаний Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.

Дерипаска ранее уже судился с иностранными СМИ. В частности, в 2017 году подал иск против американского информационного агентства Associated Press (АP), обвинив его в клевете. Бизнесмен требовал опровержения распространенной агентством информации о якобы проводимой им «преступной деятельности», связанной с его сотрудничеством с бывшим руководителем предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом.

Согласно публикации агентства, Манафорт «тайно работал» на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях. Агентство отказалось публиковать опровержение.

Минфин назвал срок запуска новых накопительных пенсий
СК проверит бывшего сотрудника ФСБ на причастность к рейдерству
Актеры запустили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова
КГБ Белоруссии раскрыл схему поставок оружия с Украины в Россию
30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием (фото)
Кондитер делает торты, похожие на бревна и жестяные банки (фото)
Онколог назвал основные признаки рака мозга
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая форма продаж автомобилей: провал в России Как выяснили журналисты, из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana по новой технологии продать удалось только два
Кино
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк Эфир программы Дмитрия Борисова вызвал бурную реакцию у публики
Недвижимость
Заммэра Москвы рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах
Эксперт рассказал, как можно сэкономить на платежах за ЖКУ
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
За что могут отобрать дачу?
Популярные темы на «Детях»
Больные дети в детском саду 455
Вовлечённость отцов в выращивание детей 296
Как много одиноких девушек 244
Через годы, через расстоянье... 221
Леди
Безрукова, Зара, Канделаки и другие звезды на вечеринке Glamour Знаменитости поздравили российский глянец с круглой датой.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь