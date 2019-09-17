Суд на Кубани рассмотрит иск Дерипаски к The Times, The Telegraph и The Nation

«Иск Олега Дерипаски к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC о защите деловой репутации зарегистрирован в картотеке краевого арбитажного суда в минувшую пятницу, 13 сентября. Слушания по делу еще не назначены», — сказал сотрудник пресс-службы.
Он не уточнил подробностей дела, отметив, что необходимая документация будет введена в систему «Электронное правосудие» в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что в середине марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, став жертвой политической борьбы из-за «предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в США».
Свои потери в связи с санкциями против него и принадлежащих ему компаний Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.
Дерипаска ранее уже судился с иностранными СМИ. В частности, в 2017 году подал иск против американского информационного агентства Associated Press (АP), обвинив его в клевете. Бизнесмен требовал опровержения распространенной агентством информации о якобы проводимой им «преступной деятельности», связанной с его сотрудничеством с бывшим руководителем предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом.
Согласно публикации агентства, Манафорт «тайно работал» на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях. Агентство отказалось публиковать опровержение.