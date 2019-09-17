Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
27Новый облик Земли показали с воздуха
15:01 (мск), источник: РИА Новости

Представитель Дерипаски раскрыл детали иска бизнесмена к трем западным СМИ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Иск Олега Дерипаски к изданиям The Nation, The Telegraph и The Times связан с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что в марте 2019 года Олег Дерипаска подал иск против министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции.

В качестве обоснования санкций Минфин, как отметил представитель бизнесмена, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад.
Читайте также
Дерипаска выступил против отклонения его иска к Минфину США

«Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности», — сказал представитель Дерипаски.

«Действующий процессуальный закон предусматривает право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства. В связи с этим иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times был подан в арбитражный суд Краснодарского края», — отметил он.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ — Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба — Великобритания) и The Nation Company LLC (США). Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в краснодарский суд 13 сентября, к производству он пока не принят.

Вендетта на миллиарды: за что власти США мстят Олегу Дерипаске
Во время загрузки произошла ошибка.
29 мая© Ньюстюб
 В авиакомпании пояснили информацию об уходе пилота аварийного А321
Стало известно, что Заворотнюк делали трепанацию черепа
Минфин назвал срок запуска новых накопительных пенсий
СК проверит бывшего сотрудника ФСБ на причастность к рейдерству
Актеры запустили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова
КГБ Белоруссии раскрыл схему поставок оружия с Украины в Россию
30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием (фото)
Кондитер делает торты, похожие на бревна и жестяные банки (фото)
Онколог назвал основные признаки рака мозга
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая форма продаж автомобилей: провал в России Как выяснили журналисты, из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana по новой технологии продать удалось только два
Кино
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк Эфир программы Дмитрия Борисова вызвал бурную реакцию у публики
Недвижимость
Заммэра Москвы рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах
Эксперт рассказал, как можно сэкономить на платежах за ЖКУ
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
За что могут отобрать дачу?
Популярные темы на «Детях»
Больные дети в детском саду 455
Вовлечённость отцов в выращивание детей 296
Как много одиноких девушек 244
Через годы, через расстоянье... 221
Леди
Безрукова, Зара, Канделаки и другие звезды на вечеринке Glamour Знаменитости поздравили российский глянец с круглой датой.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь