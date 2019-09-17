Представитель Дерипаски раскрыл детали иска бизнесмена к трем западным СМИ

Он напомнил, что в марте 2019 года Олег Дерипаска подал иск против министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции.
«Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности», — сказал представитель Дерипаски.
«Действующий процессуальный закон предусматривает право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства. В связи с этим иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times был подан в арбитражный суд Краснодарского края», — отметил он.
Ранее арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ — Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба — Великобритания) и The Nation Company LLC (США). Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в краснодарский суд 13 сентября, к производству он пока не принят.