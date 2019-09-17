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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

На российских школьников обрушился потолок во время уроков

В одной из школ Таганрога Ростовской области на учеников обрушилась часть потолка во время урока, сообщает «Регион online». Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел 17 сентября в гимназии имени А. П. Чехова во время урока физики в 11-м классе. По данным городской администрации, обрушилась отделка потолка площадью около двух квадратных метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Часть потолка упала прямо на парты. Подростков вывели из класса, кабинет закрыли. По информации издания, в результате инцидента никто не пострадал. Потолок отремонтируют в ближайшие два дня.

Ранее в недавно построенном корпусе пермской школы № 59 ученикам запретили снимать очередное обрушение потолка, в противном случае пообещав оштрафовать их на пять тысяч рублей. «Запрет на съемку в учебном заведении не связан со штрафами, но обоснован нормами права, касающимися персональных данных», — сказали в департаменте образования Перми.

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