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15:29 (мск), источник: ТАСС

Моряки из КНДР напали на российских пограничников

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — подчеркнули в ФСБ.

Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

В спецслужбе уточнили, что всего в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел.

Сотрудники погранслужбы задержали в Японском море две шхуны, занимавшиеся браконьерским промыслом, в том числе ту, экипаж которой совершил вооруженное нападение на пограничников. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.

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