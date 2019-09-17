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16:17 (мск), источник: Ведомости

Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Трое россиян ранены.

Источник: РИА "Новости"

Трое российских военных получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Об этом со ссылкой Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает «РИА Новости».

По данным спецслужбы, российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.

Это произошло в исключительной экономической зоне России — районе банки Кито-Ямато в Японском море.
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Как сообщало приморское издание VladNews, эта банка находится в 180 милях к юго-востоку от залива Находка.

Одну шхуну с экипажем, состоявшим из 21 человека, пограничники задержали. Экипаж второй шхуны — более 45 человек — напал с оружием на пограничников. Трое военных получили ранения различной степени тяжести.

Позже ЦОС уточнил в разговоре с «Интерфаксом», что обе шхуны задержаны.

В настоящее время их конвоируют в Находку.
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В 2016 г. ФСБ сообщала о похожем случае: пограничный сторожевой корабль задержал в банке Кито-Ямато северокорейское судно, экипаж которого занимался браконьерством. Экипаж судна вел себя агрессивно и попытался покинуть российскую исключительную экономическую зону.

Пограничники совершили предупредительную стрельбу, а затем открыли огонь на поражение. Команда судна-нарушителя попыталась «наброситься» на сотрудников ФСБ, и один из них получил ранение головы, сообщала служба. Пограничники также стали стрелять. Девять членов экипажа судна из КНДР получили ранения, один из них впоследствии скончался.

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