16:17 (мск), источник: Ведомости
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Трое россиян ранены.
Трое российских военных получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Об этом со ссылкой Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает «РИА Новости».
По данным спецслужбы, российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.
Как сообщало приморское издание VladNews, эта банка находится в 180 милях к
Одну шхуну с экипажем, состоявшим из 21 человека, пограничники задержали. Экипаж второй шхуны — более 45 человек — напал с оружием на пограничников. Трое военных получили ранения различной степени тяжести.
Позже ЦОС уточнил в разговоре с «Интерфаксом», что обе шхуны задержаны.
В 2016 г. ФСБ сообщала о похожем случае: пограничный сторожевой корабль задержал в банке
Пограничники совершили предупредительную стрельбу, а затем открыли огонь на поражение. Команда