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19:19 (мск), источник: Life.ru

Как северокорейский кальмаровый флот «атаковал» Приморье

Нападение северокорейских браконьеров на служащих ФСБ России, охраняющих границы страны, вскрыло масштабную проблему браконьерства в территориальных водах России на Дальнем Востоке.

Источник: РИА "Новости"

Оказывается, сотни северокорейских шхун и шлюпов ведут незаконный промысел кальмара, краба и других промысловых видов морских животных в исключительной экономической зоне России.

Вслед за публикацией информации об атаке браконьеров на российских пограничников в Сети начало распространяться видео с сотнями северокорейских шхун, пережидающих непогоду в российских территориальных водах.

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Корейские браконьеры, прячущиеся от непогоды в России, спекулируют правом терпящего бедствие корабля укрыться от бури в прибрежных водах, а затем вновь безнаказанно вылавливают десятки и сотни тонн рыбы и других обитателей океана для дальнейшей перепродажи японским рефрижераторам, которые ожидают рыбаков вблизи берегов Страны восходящего солнца.

Видео, опубликованное телеграм-каналом LifeShot, демонстрирует масштабы бедствия.

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Сотни небольших судов, переждавших тайфун в бухте Ольга, выходят в открытое море для того, чтобы продолжить незаконный промысел.
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Несмотря на тот факт, что деятельность северокорейских рыбаков полностью незаконна, браконьеры не стесняются пользоваться помощью российских пограничников и спасательных служб в случаях, когда они терпят бедствие или нуждаются в помощи.

В благодарность же кальмаровые флибустьеры опустошают российские воды, используя варварские методы вылова, которые наносят ущерб многообразию морской фауны.

От действий северокорейских пиратов страдает не только рыболовецкая промышленность Дальнего Востока, но и многие уникальные виды млекопитающих, занесённых в Красную книгу, в частности, в сети варваров попадают сивучи, дельфины и другие животные.

Как сообщают наши коллеги, в самом конце августа проблему массовой атаки северокорейских рыбаков на российские территориальные воды уже обсуждали на закрытом совещании в Приморье. Однако, какие решения были приняты по итогам этого совещания, пока не известно.

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