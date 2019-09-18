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10:13 (мск), источник: ТАСС

В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/ — Он действует на части территории города Чегем, сообщили в ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«С 5:00 в городе Чегем, на части его территории, введен режим контртеррористической операции», — сказали в ФСБ.

В оперативном штабе региона сообщили ТАСС, что режим КТО введен в связи с возможным обнаружением в частном доме членов религиозно-экстремистской группировки.

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«17 сентября 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов получена информация о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности, в частном домовладении города Чегем Чегемского муниципального района КБР, — говорится в сообщении штаба. — Руководствуясь требованиями федерального закона, в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, начальником Управления ФСБ России по КБР Ворониным С. В. принято решение о проведении с 05:00 мск 18 сентября 2019 года контртеррористической операции и введении правового режима КТО на части территории города Чегем Чегемского муниципального района КБР, ограниченной улицами: Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем».

По данным источника во властных структурах региона, в ходе КТО нейтрализованы два боевика.

«Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия», — сказал собеседник агентства.

По данным источника в силовых структурах, личности боевиков установлены, в зоне КТО обнаружено самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники.

Обстановка в городе

Глава администрации Чегемского района Артур Текушев в свою очередь сообщил, что обстановка в городе спокойная.

В городе все спокойно, я давно на работе сам нахожусь, мне говорят, что через пару часов все закончится, и откроют все.
Артур Текушев
глава администрации Чегемского района

В период проведения КТО, вплоть до особого распоряжения на указанной территории будут действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

Чегем находится в 9 км от Нальчика. Режим КТО введен на восточной окраине города, где расположена промышленная зона и частные дома. Движение по трассе Кавказ, расположенной недалеко от этого места, не ограничено.

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