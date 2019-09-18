10:13 (мск), источник: ТАСС
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/ — Он действует на части территории города Чегем, сообщили в ФСБ.
«С 5:00 в городе Чегем, на части его территории, введен режим контртеррористической операции», — сказали в ФСБ.
В оперативном штабе региона сообщили ТАСС, что режим КТО введен в связи с возможным обнаружением в частном доме членов
«17 сентября 2019 года в ходе проведения
«Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия», — сказал собеседник агентства.
По данным источника в силовых структурах, личности боевиков установлены, в зоне КТО обнаружено самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники.
Глава администрации Чегемского района Артур Текушев в свою очередь сообщил, что обстановка в городе спокойная.
В городе все спокойно, я давно на работе сам нахожусь, мне говорят, что через пару часов все закончится, и откроют все.
В период проведения КТО, вплоть до особого распоряжения на указанной территории будут действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
Чегем находится в 9 км от Нальчика. Режим КТО введен на восточной окраине города, где расположена промышленная зона и частные дома. Движение по трассе Кавказ, расположенной недалеко от этого места, не ограничено.