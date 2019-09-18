15:33 (мск), источник: ТАСС
За браконьерство на двух северокорейских шхунах задержаны более 160 граждан КНДР
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/ — Пограничники изъяли у задержанных запрещенные орудия лова, в также незаконно добытые морские биоресурсы.
Пограничники задержали более 160 граждан КНДР на двух северокорейских шхунах в Японском море за браконьерство. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, среди граждан КНДР есть пострадавшие.
«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь», — сообщили в ЦОС.
«Нарушители доставляются в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения», — добавили в ЦОС.
Как уточняется, состояние четверых раненных российских пограничников не вызывает опасений. «Состояние здоровья четырех раненных во вторник сотрудников Пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет», — сообщили в ЦОС.