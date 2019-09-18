В Киеве мужчина, угрожающий взорвать мост, открыл стрельбу

«Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто», — цитирует Крищенко его пресс-секретарь Оксана Блыщик в Facebook.
Дело квалифицировано как подготовка теракта.
Движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке киевского метро приостановлено.
По сообщениям очевидцев, мужчина приехал на мост на автомобиле, достал предмет, похожий на взрывное устройство, автомат и открыл стрельбу.
В Киеве ввели специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.
Неизвестный также угрожает взорвать государственные учреждения.