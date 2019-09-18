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18:12 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве мужчина, угрожающий взорвать мост, открыл стрельбу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост в Киеве, где находится станция метро, он открыл стрельбу, сообщил глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

Источник: Полиция Киева

«Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто», — цитирует Крищенко его пресс-секретарь Оксана Блыщик в Facebook.

Дело квалифицировано как подготовка теракта.

Движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке киевского метро приостановлено.

По сообщениям очевидцев, мужчина приехал на мост на автомобиле, достал предмет, похожий на взрывное устройство, автомат и открыл стрельбу.

В Киеве ввели специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

Неизвестный также угрожает взорвать государственные учреждения.

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